Muore a 36 anni dopo il vaccino: disposta l'autopsia

Tragedia a Fiume Veneto in provincia di Pordenone. Marco Piu, 36 anni, è morto mercoledì nella sua abitazione: martedì si era sottoposto alla seconda dose di vaccino anti Covid. E' stata la moglie, Sara De Franceschi, di ritorno dal lavoro, a trovarlo morto nel suo letto dove si era coricato nel pomeriggio dopo aver detto di non sentirsi bene. Sarà ora l’autopsia a stabilire le cause della morte, impossibile al momento, al di là del nesso temporale, fare ogni ipotesi. Marco Piu lascia la moglie, due figli, di 2 e 5 anni, i genitori, Maria e Bachisio, e la sorella.

