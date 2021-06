Muore a 53 anni sei giorni dopo Pfizer: ordinata autopsia

Tragedia a Strona, nel Biellese. Isabella Stabile, 53 anni, è morta improvvisamente dopo che sei giorni fa aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. La donna non aveva alcuna patologia pregressa, il decesso è finito sul tavolo della procura di Biella che ha disposto accertamenti bloccando le procedure per il funerale. Per la procura stessa l'autopsia che si terrà nei prossimi giorni è un 'atto dovuto'.Si tratta nel quarto caso di decesso dopo il vaccino segnalato nel Biellese. In due casi i vaccini erano Pfizer, in un caso AstraZeneca, nell'altro Johnson&Johnson. Si tratta del settantunenne Alberto Grazioli, di Sandro Tognatti di 57 anni e di Alberto Bozzalla Cassolo, 61 anni.