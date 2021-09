Muore a 65 anni dopo un calvario di 4 mesi iniziato dopo il vaccino

Tragedia in Liguria. Un uomo di 65 anni, Ermanno Tea di Riva Ligure, è morto nei giorni scorsi all’ospedale di Imperia. Il decesso è avvenuto dopo che, nell’aprile scorso, l’uomo aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid Astrazeneca.Ermanno Tea, ballerino di liscio, era in perfetta salute prima della inoculazione, ma nei giorni successi al vaccino aveva iniziato ad accusare i primi malesseri e dagli esami era emersa una sindrome neurologica, la sindrome di Guillain-Barré, causa di una semi paralisi.Da quel momento per il 65enne è iniziato un lungo calvario, con continui ricoveri fino al decesso. I familiari hanno chiesto di prendere visione della cartella clinica per valutare eventuali azioni legali.