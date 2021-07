Muore a 75 anni l'avvocato e docente Unimore Massimo Jasonni

Molti ricorderanno le sue lezioni, alcuni anche le sue (rare) conferenze stampa, o gli interventi in convegni, capaci di trasformarsi ogni volta in piccole lezioni magistrali. Massimo Jasonni caratterizza, nel mondo dell'avvocatura e dell'Università, un pezzo di storia modenese. Come quella dell'alluvione del 2014 quando gratuitamente firmò 500 mandati di cittadini alluvionati nella grande class action avviata per fare chiarezza su cause e responsabilità del disastro derivante dalla rottura dell'argine del Secchia. L'Avvocato Massimo Jasonni è morto all'età di 75 anni. La malattia contro la quale combatteva da tempo l'ha tolto dall'affetto dei suoi cari e delle persone che ne avevano conosciuto le doti umane e professionali. Il decesso è avvenuto questa mattina.