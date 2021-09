Muore di Covid a 36 anni: era stato vaccinato con Johnson & Johnson

Si terranno oggi alle 15 presso la Cattedrale di San Pancrazio ad Albano Laziale i funerali di Gianluigi Piegari, il medico del 118 morto a causa del Covid a soli 36 anni. Era stato vaccinato con Johnson & Johnson, ma la somministrazione del vaccino non lo ha protetto dal contagio e dal decesso legato alle complicanze del Coronavirus. Pare avesse contratto il Coronavirus dopo un intervento a domicilio, a fine agosto, in una abitazione dove era presente un paziente positivoPiegari, che sarebbe diventato padre tra quattro mesi, era ricoverato nella terapia intensiva del Columbus Gemelli. Lavorava sulle ambulanze e sulle automediche del 118, e aveva uno studio medico ad Albano Laziale. 'Appresa la tragica notizia della prematura scomparsa del dottor Piegari (Gigi), il Cda, lo staff amministrativo ed il personale tutto si stringe alla famiglia e si associa al dolore dei suoi cari nel ricordo del professionista e amico Gigi' - sono le parole dei colleghi di Ambulanze Florida Care.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.