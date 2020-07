Murales Villa d'Oro: storia della più grande pittura murale a Modena

'In quegli anni c'era una forte immigrazione dal meridione, in certi casi l'integrazione era difficile, volevo fare qualcosa di concreto per sensibilizzare i ragazzi su questo tema. Mi rivolsi agli insegnanti delle scuole medie Marconi, e da lì nacque una bellissima raccolta di disegni che ancora conservo. Mettendo insieme quelli più significativi feci un bozzetto. Ne parlammo col Comune, che fu molto sensibile, ci diedero l'impalcatura e i colori e in qualche mese realizzammo il murales che è rimasto lì per oltre 30 anni. Come riferimenti artistici avevamo David Alfaro Siqueiros, un maestro messicano nel genere'.