MusiCare, Musicoterapia come strumento di benessere per bimbi e adulti

Il team operativo dell’Associazione, guidato da Lorenzo Ricci e costituito un’équipe di musicoterapeuti specializzati, tra cui psicologi, pedagogisti e TeRP, opera da anni attraverso l’utilizzo della musica come strumento salutogenico e terapeutico, a beneficio di bambini e adolescenti con fragilità emotiva, disturbi del neuro-sviluppo o disabilità.Il progetto sarà anche presentato nell’ambito della Festa della Musica con un’attività seminariale venerdì 5 maggio alle 20.30 nel Loggiato del Castello di Formigine, con la partecipazione della Dott.sa Federica Ronchetti (Direttore del Distretto di Sassuolo) della dott.sa Vicini Stefania (Neuropsichiatra) e del dott. Claudio Mangialvori (pediatra) ed il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena e del Comune di Formigine.'Il progetto che stiamo portando avanti si pone l’obiettivo di mettere la musicoterapia e l’esperienza che abbiamo acquisito in questi anni di lavoro con bambini, adolescenti, adulti ed anziani, a disposizione dell’équipe terapeutica che oggi, grazie alla convenzione realizzata, vede la fondamentale presenza di neuropsichiatri, pediatri e altre figure professionali della Azienda USL di Modena, con le quali avviare una stretta collaborazione per migliorare l’efficacia del nostro intervento ed arricchire la proposta terapeutica della quale potranno beneficiare gli utenti', sottolinea Lorenzo Ricci, responsabile del progetto MusiCARE.

La musica promuove il benessere e la salute individuale e comunitaria, come un vero e proprio strumento di prevenzione. La disciplina musico-terapeutica nelle sue varie possibilità operative (in sessione individuale o di gruppo) può inoltre favorire processi abilitativi, riabilitativi e terapeutici, a beneficio di soggetti che manifestano bisogni speciali o disabilità. Inoltre l’esperienza musicale e musico-terapeutica in contesti educativi può facilitare, promuovere e sostenere i processi di integrazione e di inclusione scolastica di soggetti con bisogni speciali, disabilità o disagio sociale e contrastare il fenomeno dell’isolamento e del ritiro sociale.



'L’Azienda Usl di Modena ritiene estremamente importanti percorsi musicali di questo tipo perché vanno a toccare aspetti fondamentali dello sviluppo delle persone, come quello delle emozioni e dell'interiorità e aiutano a mantenere ed accrescere il benessere dei cittadini, anche dei più piccoli. Tali iniziative e interventi rientrano all'interno del piano della prevenzione che vede queste tematiche entrare a pieno titolo nei percorsi legati al benessere delle Comunità. Inoltre la collaborazione con i territori, con le associazioni che vi operano, è un elemento di grande valore per l'azienda, su cui si sta investendo moltissimo, perché ormai sappiamo che la salute non si costruisce solo attraverso percorsi e strutture di carattere sanitario, ma anche nella quotidianità della vita stessa, nei luoghi e nella pluralità di attività orientate al benessere all'interno delle nostre Comunità', evidenzia Massimo Brunetti, Responsabile Comunicazione per ASL.



Il bacino d’utenza del progetto comprende bambini, ragazzi, adulti e anziani del territorio di Modena e provincia, con caratteristiche molto differenti tra loro. Sono e saranno proposte diverse tipologie di esperienza musicale e musico-terapeutica, di gruppo o individuale, e ne saranno progettate altre.



Le attività musico-terapeutiche rivolte all’età evolutiva sono destinate a bambini affetti da disturbi del neuro-sviluppo, tra cui disturbi dello spettro autistico, ADHD, disturbi della coordinazione motoria, etc.., e si svolgono in sessioni di trattamento individuale, presso la Casa della Musica di Formigine e presso le altre sedi operative dell’Associazione, sul territorio di Modena e Provincia.

È in fase di realizzazione un laboratorio musicale realizzato in collaborazione con l’associazione Mete aPerTe, e rivolto a bambini e ragazzi con abilità differenti.

Sono in progetto due proposte laboratoriali: una volta al contrasto del ritiro sociale tra i ragazzi del territorio e l’altra rivolta ad adolescenti provenienti da famiglie disagiate.

Le attività del progetto prevedono la realizzazione di laboratori musicali rivolti ad adolescenti e genitori ad esempio in collaborazione con Il Centro delle Famiglie di Modena, con l’obiettivo di fronteggiare le difficoltà della fascia di età adolescenziale, sviluppare potenzialità individuali e favorire la comunicazione intergenerazionale, attraverso attività musicali dinamiche e coinvolgenti, tra cui Circle drum, Body percussion e Circle singing.



Il progetto rivolto agli adolescenti si propone inoltre di sviluppare uno studio e una sperimentazione sulla potenzialità della musica e dell’educazione musicale come supporto ai processi di apprendimento e di inclusione scolastica, coinvolgendo docenti, educatori e genitori.



Per quanto concerne l’età adulta e la terza età, l’Associazione svolge esperienze musicali di gruppo rivolte a persone affette da patologie psichiatriche ed afferenti ai Centri di Salute Mentale (ad esempio quello di Sassuolo) in collaborazione con Incontromano (Sassuolo), volte a favorire la socializzazione e il contrasto della solitudine. Inoltre, sono stati effettuati diversi laboratori musicali con l’associazione ANFFAS di Sassuolo per persone con disabilità, e si sta procedendo alla realizzazione di un laboratorio musicale rivolto ad anziani con malattie neurodegenerative in collaborazione con As.s.De di Formigine e Officina della Memoria (comune di Formigine).

Sono inoltre disponibili percorsi musicali in piccoli gruppi dedicati alle donne nell’arco dei mesi di gravidanza. Questa esperienza musicale espressivo-creativa favorisce il benessere psico-emotivo stimolando l’ascolto profondo e la libera espressione dei propri vissuti attraverso il medium musicale. Inoltre, sarà̀ possibile valorizzare e promuovere, già̀ nella fase prenatale, un primo legame di comunicazione tra mamma e bambino.



Il progetto prevede inoltre una serie di iniziative di formazione rivolte a docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, educatori e genitori, finalizzate alla diffusione della cultura della musica come strumento per la salute e il benessere e di supporto all’educazione.