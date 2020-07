Mutuo acquisto casa, i fattori da considerare prima dell'attivazione

Basta poi inserire tutti i dati relativi al reddito, in riferimento al contratto lavorativo e ad altre forme di finanziamento in corso, e il gioco è fatto.

Per iniziare bastano poche e semplici informazioni, come la finalità del mutuo, il valore dell'immobile, la sede e la composizione del nucleo familiare.

Un simulatore estremamente intuitivo, che in pochi passaggi consente di scoprire l'importo della rata mensile in riferimento al mutuo che si intende accendere.

La capacità mutuo-acquisto, infine, riguarda l'importo massimo che le banche sono disposte a erogare in funzione del reddito presentato dal richiedente e di ulteriori finanziamenti in corso.

In questo caso, per risparmiare è sufficiente propendere verso quello con valore minore.

Per questa ragione spesso le quote di tasso fisso tendono inizialmente ad essere più care di quelle variabili.

Relativamente al primo aspetto è opportuno precisare che i mutui a tasso variabile tengono conto del costo del denaro mensilmente . Di conseguenza, le rate possono subire oscillazioni in aumento o diminuzione per tutta la durata del prestito.

Questa analisi preliminare serve a raccogliere informazioni utili per scegliere i mutui in base ai tassi più convenienti.

