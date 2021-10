No Green Pass: al presidio New Holland la solidarietà si moltiplica

Tra i lavoratori della New Holland di Modena, che ogni mattina non possono entrare in fabbrica perché senza Green Pass, ci sono coloro che anziché andare a casa rimangono tutta la mattina e non solo a presidiare l'accesso ovest della fabbrica per testimoniare, in solidarietà e vicinanza ideali con i portuali di Trieste, la loro contrarietà al Green Pass, e soprattutto al cosiddetto super-green pass, applicato nei luoghi di lavoro. Un gruppo di lavoratori ai quali ogni giorno si aggiungono quelli provenienti da altre zone della provincia o della regione. In solidarietà. Questa mattina alcuni dalla Sitma di Spilamberto e un altro lavoratore dalla PAM di Bologna. Supermercato dove lui, senza green pass, non può entrare per lavorare ma può entrare per comprare. Oggi, come altri, ha avuto l'opportunità di pranzare insiema ai lavoratori New Holland grazie alla polentata preparata, portata offerta e servita dai volontari del Coordinamento 15 ottobre creato a supporto delle proteste di Trieste e di tutta Italia. Luca, così si chiama il dipendente Pam che incontriamo al presidio, spiega quale da suo punto di vosta la ragione che renderebbe non applicabile ma disapplicabile il Green Pass: 'Basta fare riferimento al testo unico sulla sicurezza sulla base del quale il datore di lavoro deve applicare la massima precauzione all'interno dell'azienda e questa sicurezza è data dal green pass ma sulla base di tampone. Da un lato abbiamo uno strumento che ormai è stato detto, non ha una valenza sanitaria, ma politica. E sul piano di legge e regolamenti Decreto legge che introduce il green pass nei luoghi di lavoro, cozza con il Testo Unico sulla sicurezza. Per questo andrebbe disapplicato non applicato'. Sostanzialmente Luca, stando al Decreto 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro potrebbe e vorrebbe entrare esibidendo il risultato del tampone negativo e non il green pass, che non traccia se quel green pass è fornito grazie al tampone negativo o alla vaccinazione. Insomma più che il vaccino, che una persona è libera di fare o non fare, il vero vulnus per i lavoratori è rappresentato dal Green Pass ed in particolare al Green Pass il cui possesso è vincolante per il lavoro.