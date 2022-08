Nidi e scuole di infanzia fino alle 18: al via le domande

Fino al 5 settembre è possibile presentare richiesta per usufruire delle attività fino alle ore 18 nei servizi educativi comunali, della Fondazione Cresci@mo e stataliLe famiglie con bambini che frequentano i nidi e le scuole di infanzia del Comune, della Fondazione Cresci@mo e statali potranno usufruire del prolungamento orario fino alle ore 18.Il servizio, volto a consentire di conciliare i tempi della scuola e del lavoro delle famiglie, potrà essere attivato dal 19 settembre dal lunedì al venerdì con almeno tre iscrizioni a sezione nei nidi d’infanzia comunali (Amendola, Barchetta, Cividale, Edison, Forghieri, Marcello, Pellico, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino) e della Fondazione Cresci@mo (Cipì, Gambero, Piazza, Sagittario e Parco XXII Aprile); nelle scuole d’infanzia comunali (Anderlini, Barchetta, Forghieri, Modena Est, Saliceto Panaro, San Damaso, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino) e della Fondazione Cresci@mo (Cimabue, Costa, Don Minzoni, Edison, Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, Saluzzo, San Pancrazio, San Remo, Toniolo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta); e nelle scuole d’infanzia statali (Collodi, Madonnina, Lippi-Galilei, San Paolo e Cittadella).Per usufruire del prolungamento orario occorre presentare domanda entro il 5 settembre esclusivamente online compilando, tramite credenziali Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), il form sul portale web del settore Servizi educativi al link www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione.Rivolto ai bambini che abbiano compiuto i 9 mesi di età, il prolungamento orario si svolgerà nei locali della struttura educativa frequentata, dove al termine dell’attività ordinaria, i bambini iscritti continueranno a svolgere attività di socializzazione, educative, didattiche e ricreative condotte da personale qualificato. Verrà organizzato in un unico gruppo di bambini con il supporto di educatori in numero variabile a seconda dell’età degli iscritti, da un educatore ogni 8 bambini a un educatore ogni 12 bambini per il nido d’infanzia e con un educatore ogni 16 bambini per le scuole d’infanzia. Nel caso in cui, per esigenze dettate dalla pandemia, le regole rispetto ai protocolli di sicurezza determinino il ripristino delle bolle, il servizio di prolungamento potrà essere sospeso.Le domande potranno essere presentate anche nel corso dell’anno scolastico accedendo al servizio dal primo giorno utile di servizio del mese successivo alla domanda, se pervenuta entro il 20 del mese, e dal primo giorno utile del servizio a partire dal 10 del mese successivo alla domanda nel caso di richieste pervenute dopo il 20 del mese.Alla famiglia che intende usufruire del prolungamento orario si chiede una compartecipazione al costo di 100 euro al mese e l’eventuale rinuncia in corso d’anno potrà avvenire solo dopo aver frequentato almeno quattro mesi.Per informazioni è possibile contattare: per i nidi (email: nidi.infanzia@comune.modena.it, tel. 059.2032786-2033867-2033866), per le scuole d'infanzia (email: scuole.infanzia@comune.modena.it tel. 059.2032708-2032771).