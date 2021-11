No Green Pass Modena, sabato la manifestazione ritorna al Novi Sad

Dopo l'evento della scorsa settimana in piazzale Tinanmen, ritorna al Novi Sad la manifestazione del sabato a Modena contro il Green Pass. Ospiti dell'evento autorizzato sabato alle 15 saranno Edoardo Polacco, Angela Camuso, Daniele Trabucco e Walter Barone. Cinque le sigle che organizzano l'evento: No Lockdown Emilia Romagna, The Voice, Modena ai Geminiani, Comitato italiano per la libertà e il sindacato Fisi. Assente lo storico gruppo Modena Libera che ha recentemente subito una scissione interna.