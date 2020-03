Noi bambini lo vinceremo e lo sconfiggeremo

Anche oggi un piccolo pensiero per sorridere insieme.

Paola e i bambini di 3A Villanova





IL VIRUS BIRBONE

Il corona virus, quel birbone,

pensa di essere un re

invece è un po’ buffone…

ha trovato un modo veloce

ed anche insospettabile

per viaggiare con baci e abbracci.

E’ arrivato dalla Cina all’Emilia

e in poco tempo in tutta Italia

e poi in tutto il mondo;

ma noi bimbi, stando a casa,

lavandoci le mani

lo vinceremo

e lo sconfiggeremo.

E tu, virus senza corona,

resterai solo una parolona.

LEONARDO F.



Grazie mille alla maestra Paola come sempre. I disegni dei bambini regalano alla nostra redazione, e crediamo ai nostri lettori, un momento di sollievo in un quadro davvero difficile. Ma la Luce resta e siamo certi, presto, cancellerà questo periodo buio.