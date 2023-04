Non c'è pace al luna Park, ancora una rissa tra giovanissimi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi pomeriggio tra due gruppi di giovani stranieri è scattata la rissa. In tutto una decina quelli coinvolti. Calci, pugni e spintoni fino ad arrivare anche al lancio di sassi, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. L'episodio ha provocato preoccupazione tra le famiglie dei tanti ragazzi che frequentavano il luna park. Per garantire il proseguimento delle attività in sicurezza e prevenire altri episodi, la zona è rimasta presidiata da numerosi agenti e militari fino a sera