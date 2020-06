'Non siamo eroi': a Modena lunedì infermieri in piazza Grande

Manifesteranno in piazza Grande, a Modena, lunedì 15 giugno, dalle ore 10. Sono gli infermieri aderenti al Movimento Nazionale infermieri. Aperto, dichiaratamente apartitico e lontano da qualsiasi sigla sindacale' che unisce infermieri di tutta Italia. Conclusa la fase critica dell'emergenza che li ha visti spesso essere chiamati eroi, ora chiedono al governo e alle istituzioni che la loro professione abbia quel riconoscimento per settimane promesso dalla politica di governo e non ancora arrivato nei fatti.'Non siamo eroi, questa definizione non ci rappresenta. La sanità italiana non deve mai aver bisogno di eroi, L’ eroismo è un atto straordinario,un sacrificio. E noi non siamo martiri sacrificali. Vogliamo che la nostra professione sia valorizzata' - afferma il movimento che a Modena sta aumentando il numero di adesioni e che ha già i propri referenti.

Di seguito i punti principali su cui si batterà il Movimento saranno:

- Riconoscimento della professione infermieristica come unica ed unitaria non paragonabile ad altre professioni. Pertanto scorporamento dal comparto sanitario al tavolo delle contrattazioni e rielaborazione del 'contratto infermieri' partendo dal 2020 come anno zero

- Inserimento della professione infermieristica tra i lavoro usuranti

- Annullamento del precariato e rinnovo a tempo indeterminato per per tutti gli infermieri che sono stati assunti per arginare la grave emergenza sanitaria

- Formazione Universitaria di esclusiva pertinenza Infermieristica.

- Nomina di referenti Infermieristici aziendali che non siano associati alle sigle sindacali, che avranno la possibilità di raccogliere dal basso le esigenze dei lavoratori e portarle al tavolo della contrattazione aziendale