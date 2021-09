Non solo vaccino, dalle Regione primo ok a test salivari nelle scuole

Le Regioni 'condividono gli obiettivi', anche se si tratta di 'migliorare alcuni aspetti' in merito ai test salivari per gli studenti inerenti il monitoraggio della pandemia nelle 'scuole sentinella'. La Conferenza delle Regioni ha esaminato il 31 agosto i documenti relativi al Piano di monitoraggio della pandemia nelle scuole elementari e medie e le Indicazioni strategiche redatti da diversi soggetti, coordinati dal ministero della Salute. La Provincia di Bolzano intanto anticipa lo screening anti-Covid nella scuola. 'Parteciperemo a quello nazionale - spiega il presidente Arno Kompatscher - ma, poiche' in Alto Adige la scuola comincia prima che nel resto d'Italia, avvieremo una nostra attivita' di monitoraggio'. Lo screening nazionale, sottolinea il presidente altoatesino, 'dovrebbe essere avviato relativamente presto, ma si partira' dal Lazio come regione pilota. In Alto Adige sono previsti circa 1.000 test la settimana il che significa che verranno coinvolti circa 500 alunni. E' quindi un monitoraggio a campione'. 'Per la nostra Regione, - spiegano l'assessore all'Istruzione Giorgia Latini e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini della regione Marche - che è stata sin da subito alla testa di questa battaglia per il riconoscimento dei tamponi salivari per l'ottenimento del Green pass, si tratta di una buona notizia che in divenire potrà essere un'ottima notizia'.