Nonantola celebra la prima Unione Civile

A sei anni dalla legge che le prevede, Nonantola ha celebrato sabato 11 giugno la prima unione civile. Nella cornice del Giardino Perla Verde su un palco con alla base la bandiera arcobaleno si sono unite civilmente Annabella e Martina.Una in abito bianco, l'altra in giacca e pantaloni, davanti alla folta presenza di parenti e amici della coppia, al celebrante Massimo Po, ufficiale di stato civile del Comune di Nonantola, che ha voluto ricordare come la comunità abbia sempre promosso iniziative e incontri sulle tematiche di genere.Durante la cerimonia, ad Annabella e Martina è stata dedicata una poesia di Nazim Hikmet, poeta turco dal grande impegno sociale che grazie alle sue poesie d'amore è amato in tutto il mondo.L’evento si è chiuso con l’augurio che amore, passione e reciproca stima siano elementi fondamentali per unire la coppia nel futuro, e che il giorno dell’Unione Civile sia l’inizio di un felice e lungo viaggio assieme.