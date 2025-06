Parco Novi Sad, il trenino si è già rotto, servizio interrotto nel fine settimana

Non è passato nemmeno il tempo per finire di dire “che bello, finalmente!” che il trenino navetta tra il Parco Novi Sad e il centro storico di Modena ha deciso di prendersi una pausa. Tecnica, dicono da Modenaamoremio. l'organismo di promozione del centro storico che lo ha presentato alcuni giorni fa insieme alla ruota panoramica. Fatto sta che il mezzo, fresco di inaugurazione, ha già alzato bandiera bianca.

In una nota stringata ma puntuale, Modenaamoremio annuncia che “a seguito di un guasto del mezzo il servizio sarà sospeso per questo fine settimana.” Il trenino, che doveva essere la nuova star della mobilità cittadina, ha dunque dato forfait ancor prima di guadagnarsi una recensione. Immediata conseguenza: servizio sospeso, almeno nel fine settimana. Bisognerà farsene una ragione. Anche perchè a nota prosegue infatti con tono rassicurante: “Il trenino è stato prontamente sostituito con un nuovo mezzo, più performante che, dopo le necessarie autorizzazioni, inizierà i suoi viaggi da e per il centro storico all'inizio della prossima settimana.” Tradotto, c'è un nuovo trenino in rampa di lancio, ma serve ancora qualche timbro ufficiale per farlo partire.



Nel frattempo, chi aveva già programmato una gita “scenografica” con tanto di selfie tra parcheggio interrato e portici del centro dovrà optare per soluzioni alternative. Bicicletta? Camminata?

La speranza è che il nuovo mezzo sia più performante non solo nei comunicati, ma sull'affidabilità.