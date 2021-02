Novità in centro: apre il negozio con 'abiti' unici per auto e moto

ARES Design ha aperto il suo primo studio in Italia, nella città natale Modena. Situato in Via Emilia Centro 95, all’interno del prestigioso complesso del Collegio San Carlo, lo studio offrirà ai clienti una brand experience coinvolgente ed immersiva, insieme ad un servizio clienti senza pari. Sarà una vetrina ideale per mostrare le conoscenze dell'azienda italiana nell'ambito specializzata nelle carrozzerie personalizzate, la sua artigianalità esclusiva e la sua tecnologia all'avanguardia.

Presso lo studio di circa 400 metri quadrati sono esposte la S1 Project, presentata al pubblico nel Settembre 2020, e la Scrambler, motocicletta realizzata a mano su base BMW.

Quello di Modena è uno dei cinque nuovi studios che ARES aprirà in Europa e rappresenta una pietra miliare significativa per l'azienda: per la prima volta infatti, l'esperienza di ARES si avvicinerà ai suoi clienti e appassionati, dopo che, storicamente, l'azienda aveva presentato i suoi progetti solo in occasione di prestigiosi eventi come il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, il Monaco Yacht Show e, nell’autunno del 2020, Salon Privé nel Regno Unito.

La raffinata location svolgerà anche un ruolo vitale nella filosofia di co-creazione tipica dell'azienda, grazie alla quale clienti, designers e ingegneri possono lavorare fianco a fianco per progettare e costruire veicoli in esemplare unico e su misura - una possibilità unica offerta da ARES. Nel configurare la propria auto, il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni e colori per l'esterno, oltre naturalmente ai pellami, ai tessuti e alle finiture più ricercate per l'interno.

Fondata sei anni fa e con sede nella moderna struttura di 23.000 metri quadrati in Strada Sant'Anna, l'azienda ha un organico di 150 dipendenti, tra ingegneri, designer e artigiani specializzati. Il coachbuilder può contare su una fusione unica di artigianato tradizionale e tecniche avanzate per creare e costruire a mano veicoli in esemplare unico e in edizione limitata, realizzati su misura per i clienti di tutto il mondo.