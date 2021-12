Nuove regole per i tamponi, situazione migliorata in via Minutara

È migliorata, nella giornata di oggi, la situazione nei Drive through della provincia di Modena. Le postazioni hanno chiuso l'attività nei normali orari, i disagi sono stati limitati alle prime ore del mattino. Alle ore 14 l'attività si era conclusa e l'area era vuota sia di pedoni che di auto. L'avvertenza a non recarsi di prima mattina, anche se con prenotazione in fascia oraria aperta dalle 8,30, unitamente alla prospettive di potere gestire con un tampone rapido antigenico in farmacia o nei centri specializzati il proprio test, al posto del tampone molecolare, ha sicuramente contribuito a ridurre le code. Tanto che è bastata la mattinata, con alcuni disagi solo nella prima parte della mattina, tutti gli utenti in coda, a piedi e in auto.Nel video la situazione alle ore 14riscontrato nel caos dei giorni scorsi.La possibilità di sostituire un tampone antigenico con tampone molecolare ovviamente non toglie gli obblighi in caso di positività, che impone ai cittadini di porsi in isolamento e in contatto con l'Ausl per la compilazione del form dove indicare i propri contatti stretti conviventi.Sul fronte dell'organizzazione interna, l'Ausl ha affermato oggi che 'non corrisponde al vero che ieri vi fossero solo due operatori a effettuare i tamponi al Drive di via Minutara: le postazioni attive sono sempre state più numerose e l'Ausl ha sempre impiegato tutte le forze disponibili per smaltire i carichi di tamponi che, purtroppo, corrispondevano a un repentino innalzamento dei contagi. Le difficoltà legate al nuovo percorso delle auto, che ieri avevano contribuito a creare fraintendimenti, sono state risolte e già oggi il disagio sulla viabilità esterna è stato contenuto.In attesa delle nuove indicazioni del CTS in merito a tamponi, isolamenti e quarantene, l’Azienda sanitaria sta dispiegando tutte le risorse disponibili, compreso personale aggiuntivo, per la presa in carico di tutte le necessità legate all'emergenza covid e alla vaccinazione ma, come sta avvenendo nel resto del paese, i numeri così alti rendono difficoltoso lo svolgimento di tutte le operazioni.Consapevole dei disagi che potrebbero crearsi su alcuni fronti, l'Azienda, dopo la richiesta di personale aggiuntivo all'esercito, continua a lavorare per il reperimento di volontari per i punti vaccinali e i Drive through.Si rinnova l'invito ai cittadini a non aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori che, anche nella giornata di oggi, sono stati oggetto di ingiurie e offese che non sono in alcun modo giustificabili'