Nuovo blitz nei palazzi in zona stazione

Si sono concluse intorno alle 11 le operazioni di controllo all'interno degli appartamenti nei palazzoni che si affacciano su viale Crispi, via dell'Abate e Piazza Dante, nell'area della stazione dei treni. Coordinati e voluti dal Questore di Modena, i controlli di questa mattina, in diversi appartamenti, spazi condominiali comuni e negozi, seguono a quelli effettuati nella stessa zona, del 20 dicembre, dell'11 gennaio. Tre azioni coordinate in nemmeno un mese.Alcuni giorni fa il questore di Modena Silvia Burdese, nel corso della presentazione dei dati dell'attività della Polizia di Stato in provincia di Modena, aveva annunciato di andare presto a bussare negli appartamenti di quei condomini oggetto di segnalazioni ed esposti per problemi di ordine pubblico. Questa mattina l'ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio in viale Crispi e zona stazione ferroviaria. Tre i civici controllati, corrispondenti a decine di appartamenti.Ma non solo, controllo anche sotto i portici dove gli unici negozi e attività commerciali rimasti con le serrante alzate sono etnici, o comunque gestiti e frequentati quasi esclusivamente da stranieri. Con una forte percentuale di assembramenti soprattutto nelle serali dove pullula ancora lo spaccio di stupefacenti e dove le azioni di controllo delle forze dell'ordine quasi sempre portano a sequestri, denunce e arresti.L’attività ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale sia per le funzioni amministrative che di ordine pubblico.Notizia in aggiornamento con i risultati dei controlli effettuati