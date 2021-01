Nuovo DPCM in arancione: ecco cosa si può e non si può fare

Tra decreto legge, Dpcm e nuova classificazione delle regioni, è facile fare confusione tra regole, divieti e restrizioni in vigore. Oggi, domenica 17 gennaio, scattano le nuove regole relative alla classificazione delle regioni che sono state rese note nella serata di venerdì 15. Per l'Emilia-Romagna la conferma della zona arancione non cambia molto, anzi per nulla, ciò che era consentito e non consentito fare nei giorni scorsi. Anche se una novità c'è, e riguarda le seconde case. Cade il divieto di recarsi in quelle fuori regione.



Di seguito, per punti cosa si può e non si può fare in Emilia-Romagna in fascia arancione



Spostamenti

Dalle 5 alle 22 sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio Comune

✅ È possibile fare visita a parenti o amici, una volta al giorno (solo all'interno dello stesso Comune), al massimo in 2 persone (sono esclusi dal conteggio i minori di anni 14 e disabili non autosufficienti)

Dalle 22 alle 5 sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

❌ Sono sempre vietati gli spostamenti verso altri Comuni e altre Regioni, salvo quelli per motivi di lavoro, salute e necessità.

Solo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, sono possibili spostamenti anche fuori comune, entro 30 km dal confine e con divieto di recarsi nei capoluoghi di provincia.



Scuole

✅ Da lunedì 18 gennaio, le scuole superiori riprendono la didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti e fino ad un massimo del 75%.

Resta sempre garantita l'attività in presenza per l'uso dei laboratori e per alunni con disabilità o bisogni speciali.



Ristorazione

Le attività di ristorazione (ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc) sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5.00 alle 22.00

Nei bar e altri servizi simili (con codice ATECO 56.3 e 47.25), l'asporto è consentito fino alle 18.

✅ È sempre consentita la consegna a domicilio, senza limite di orario.



Attività commerciali

✅ Nei giorni feriali tutti i negozi sono aperti.

❌ Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno di centri e gallerie commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.



Sport

✅ È possibile fare attività motoria (almeno 1 metro di distanza) o sportiva (almeno 2 metri di distanza) individuale solo all'interno del proprio Comune.

❌ Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori