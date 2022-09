Nuovo vaccino, avvio soft, adesione al 50%

Erano circa 150 i modenesi che verso le 12 oggi si erano presentati a Punto Unico Vaccinale di via Minutara per farsi iniettarsi il nuovo vaccino aggiornato, cosiddetto bivalente, perché 'tarato' non solo più alla prima variante ma anche alla Delta e a Omicron 1. Circa il 50% della popolazione target quella che ha aderito alla vaccinazione. Un dato simile a quello riscontrato negli ultimi tempo con i vaccini non aggiornati. Ovvero uno su due di chi dovrebbe o potere ricevere il vaccino covid non lo fa. Poi negli ultimi giorni, tanti coloro i quali che pur avendo ricevuto l'sms per ricevere la dose normale o booster, prima (terza) o seconda (quarta) con il 'vecchio' vaccino, hanno deciso di aspettare e rinviare ad oggi per ricevere quello nuovo. Anche perché qui, chiunque arrivava, questa mattina, riceveva quello nuovo, anche se prenotato con sms quando ancora il vaccino aggiornato non c'era.'Il nuovo vaccino aggiornato - spiega Rita Ricci, responsabile del punto vaccinale di Modena - è destinato di fatto a coloro che hanno fatto almeno due dosi e si devono sottoporre alla dose booster, prima o seconda'. Con lei facciamo il punto sulla prima mattinata di somministrazioni.