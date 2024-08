Oasis, caccia ai biglietti per i concerti della reunion

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A un giorno dall’apertura delle vendite dei biglietti (le 10 italiane di domani) sono stati rivelati i costi dei singoli ticket: il range va dalle 70 alle 500 sterline (80 – 600 euro), in base al settore prescelto.

Per Cardiff, al Principality Stadium, si parla di 150 sterline per i posti fronte palco, dai 73 alle 205 per i posti a sedere.

Poi ci sono il Premium standing package a 215 sterline, il Premium seat package a 270, il Merchandise & Exhibition Fan Package che va dai 355 ai 405 e il Pre-show party & Exhibition Fan Package che va dai 455 alle 505 sterline. I prezzi sono molto simili a quelli di Edimburgo.

All’Heaton Park di Manchester, città natale degli Oasis, serviranno 148.50 sterline per il fronte palco, 269,50 per l’hospitality aerea, 353.5 per il Merchandise & Exhibition Fan Package e 453.50 per il Pre-show party & Exhibition Fan Package.

Prezzi diversi anche per Londra: fronte palco 151.25 sterline, dai 74.25 alle 206.25 per i posti a sedere. Per il Premium standing package si arriva a 216.25 sterline, per il Premium seat package a 271.25, per il Pre-show party & exhibition fan package si va da 456.25 a 506.25 sterline. Infine, per il Merchandise & Exhibition fan package da 356.25 a 406.25 sterline.