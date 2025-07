Oggi a Udine premiazioni del concorso Divoc per non vaccinati, con un omaggio a Benozzo

Si svolgeranno oggi a Pradamano di Udine alle 17 presso la sede dell’associazione Libars le premiazioni del concorso Divoc, giunto ormai alla terza edizione, l’unico premio dedicato ai non vaccinati contro il Covid-19 ideato dal filosofo friulano Emanuele Franz e promosso dalla casa editrice Audax Editrice. Il concorso, presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles lo scorso dicembre 2024, ha visto oltre cento iscritti da tutto il mondo: Italia, Olanda, Austria, Germania, Romania e Perù.

Previsto un omaggio al professore modenese Francesco Benozzo, garante letterario del Premio Divoc, morto a 56 anni marzo di quest'anno.

'Lo scopo del progetto - affermano gli organizzatori - non è discriminare né invitare a non vaccinarsi quanto ricordare il dramma delle limitazioni alla libertà subite durante la gestione della emergenza sanitaria'. Il concorso Divoc ha lo scopo filantropico laddove, a seguito del susseguirsi di decreti, regolamenti e con l’obbligo del super green pass per la quasi totalità della vita culturale e sociale italiana, ai non vaccinati contro il Covid-19 era stata esclusa, sistematicamente, non solo ogni vita sociale, ma, cosa ancor più grave, ogni vita culturale.

In palio, oltre alla pubblicazione con la casa editrice Audax, anche un'opera del mosaicista di fama internazionale Giulio Menossi.