Oggi il Santo Patrono, tra ceri, bancarelle e corrida

Oggi, per i modenesi, è Festa, Festa di San Geminiano, il Patrono della città, durante la quale vengono esposte in Duomo le reliquie del Santo.

Alle 10.30, dallo scalone del Palazzo comunale, si muoverà il corteo con i valletti in livrea gialloblù (personale pagato con una affido di servizio a parte affidato alla cooperativa Mediagroup, che il comune ha specificato essere specializzata anche in questo genere di servizio), a portare in offerta i ceri e l'olio per la lampada che nella cripta del Duomo arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo, scoperto in occasione della festa per la devozione e le preghiere dei fedeli. Il corteo, preceduto dalla banda cittadina, da piazzetta delle Ova percorrerà via Emilia fino a corso Duomo per poi entrare nella cattedrale romanica che torna a ospitare la Messa pontificale dopo i restauri.

Nel centro storico della città si svolge la tradizionale fiera dalle ore 8 alle 20, con le tradizionali bancarelle per la vendita di prodotti extralimentari, degustazioni di prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro ancora.

Le vie e le piazze del centro interessate dalla fiera sono: piazza S. Agostino, piazzale Erri, piazza Grande, piazza XX Settembre, via Emilia centro, piazza Muratori, piazza Matteotti, corso Canalchiaro, corso Duomo, corso Canalgrande, via Università, Via Castellaro, via Scudari, via Canalino, piazzale San Francesco e calle di Luca.

Acetaia Comunale. Venerdì 31 gennaio è prevista l'apertura straordinaria con visite guidate gratuite all'Acetaia Comunale, a cura della Consorteria, previa registrazione lo stesso giorno in ordine di arrivo, presso lo Iat, l'Ufficio informazioni e accoglienza turistica in Piazza Grande 14. Verranno formati gruppi di massimo 20 persone e la visita ha una durata di circa 40 minuti.

I Musei Civici, in viale Vittorio Veneto 5, venerdì 31 gennaio danno a tutti un’occasione per conoscere meglio S. Geminiano e il suo rapporto con Modena nel giorno della sua festa, con tre visite guidate gratuite dedicate alla figura del santo, per scoprire anche aspetti meno conosciuti della millenaria vitalità del culto del Patrono. Per partecipare basta presentarsi all’ingresso al terzo piano in uno dei tre orari di partenza tra mattino e pomeriggio: 10.30, 16 e 17. Grazie ai volontari Touring sarà possibile visitare anche la Gipsoteca “Giuseppe Graziosi”, a piano terra.

Vescovo di Modena nel IV secolo e patrono fin da epoca altomedievale, Geminiano è stato nei secoli punto di riferimento non solo per la Chiesa locale, ma anche per il Governo cittadino, al punto che la sua figura è divenuta in diverse occasioni strumento di aggregazione della comunità locale e simbolo della città.

Gli itinerari proposti ripercorrono le tappe del legame plurisecolare istituitosi tra il santo e la comunità cittadina. I reperti e le opere d'arte, fra tardo antico e barocco, presentate nelle visite sono scelte con l'intento di creare un percorso che riunisce le testimonianze del contesto tardo antico in cui visse il santo, la tradizione agiografica, il rapporto tra il santo e la città, e le forme della devozione. Tra le opere è possibile ammirare il San Geminiano dipinto da Nicolò dell'Abate per le Beccherie, il macello pubblico costruito tra il 1537 e il 153 8nei pressi di piazza Grande per volere dei conservatori della magnifica comunità. L'opera, della Galleria Estense, è esposta ai Musei civici dove sarà anche possibile visitare gratuitamente le mostre in corso 'Mezzo secolo nell'arte. Opere della raccolta Giorgio Giusti' e “Storie d'Egitto”.



I Musei civici sono visitabili, a ingresso gratuito, da martedì a venerdì dalle 9 alle 12; e festivi, quindi anche il 31 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Nel sito Unesco di piazza Grande venerdì 31 si sale gratuitamente sulla Ghirlandina dalle 9.30 alle 17.30.

Le Sale storiche del Palazzo Comunale in piazza Grande sono aperte dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 a ingresso gratuito.

A Palazzo Santa Margherita, corso Canalgrande 103, a cura di Fondazione Modena Arti Visive sono visitabili la mostra “Bici Davvero!” al Museo della Figurina, e la mostra di Yal Bartana “Cast off” in Sala Grande; il Mata in via Manifattura Tabacchi 83, ospita la mostra “Kenro Izu. Requiem for Pompei”. Le mostre di Fmav il 31 aprono a orario continuato dalle 11 alle 19 a ingresso gratuito.

Ad Ago in largo S. Agostino il teatro Anatomico e la Farmacia storica aprono dalle 11 alle 19, la chiesa di Sant’Agostino dalle 9 alle 19.30. Ingresso gratuito ai luoghi e anche alla mostra “9 1950”.

La chiesa di San Vincenzo in corso Canalgrande, venerdì 31 si può visitare senza pause dalle 8.30 alle 16.



Alle ore 14,30, da viale Berengario, partirà la tradizionale Corrida, la tradizionale corsa podistica divisa in competitiva e non, con arrivo, dopo i percorsi differenziati, al parco Novi Sad