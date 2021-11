Ok cabina di regia: non vaccinati esclusi da tutto tranne che dal lavoro

Il super green pass, valido per i vaccinati e i guariti dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già in zona bianca. Il tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali o per gli spostamenti a lunga percorrenza, per il resto varrà appunto il Super Green pass anche in zona bianca, quindi per i non vaccinati o guariti dal Covid sarà interdetto l'accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l'accesso con il Green pass, dai ristoranti al chiuso fino alle palestre.E’ la decisione della cabina di regia politica appena conclusa a palazzo Chigi ma sarà il confronto tra il governo e le regioni a decidere quando andranno in vigore le norme sul super green pass. La bozza di decreto in entrata prevede la data di lunedì prossimo, 29 novembre. Ma le regioni chiedono una settimana di tempo e spingono per il 6 dicembre. Alle 14 è convocata la cabina di regia con gli enti locali, quindi il Consiglio dei ministri e nel tardo pomeriggio la conferenza stampa.Gli orientamenti emersi in cabina di regia prevedono anche il ritorno della mascherina all’aperto per tutti – vaccinati o no- dalla zona gialla in poi, mentre dal 15 dicembre dovrebbe scattare l’obbligo vaccinale per i comparti sicurezza, difesa e istruzione.Per i trasporti di lunga percorrenza come l’alta velocità resta in vigore il green pass tradizionale, ottenibile anche coi tamponi. Per il tpl e per i regionali deve essere ancora raggiunta un’intesa, visto che si tratta dei mezzi di trasporto utilizzati per andare al lavoro. Sui posti di lavoro si accede con tampone.Nel decreto sul super green pass che il consiglio dei ministri si appresta ad approvare non ci saranno indicazioni per la vaccinazione degli under 12. Il governo attende che siano prese decisioni in sede Ema e Aifa, probabilmente lunedi’ prossimo.