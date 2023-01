Olio e ceri per il Santo: il programma religioso

A distanza di tre anni, l’ultima volta è stato nel 2020, poche settimane prima che la pandemia sospendesse ogni iniziativa di questo tipo, nel giorno di San Geminano torna il corteo in onore del Patrono. Oggi a Modena si ripropone l’antichissima tradizione delle autorità cittadine, civili e militari, che, in corteo, appunto, raggiungono il Duomo, partendo dal Palazzo comunale alle 10.30, portando come offerta i due ceri votivi e l'olio per la lampada che nella cripta della Cattedrale arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo.Ceri e olio verranno donati durante la cerimonia religiosa che inizia alle 11, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata da altri vescovi e dai sacerdoti del Capitolo metropolitano.Oltre alla Santa messa celebrata dal vescovo saranno altri gli appuntamenti religiosi in città.Nel pomeriggio alle ore 17:15 i secondi Vespri pontificali presieduti da monsignor Erio Castellucci arcivescovo Abate, alle ore 18:00 celebrazione eucaristica preceduta da monsignor Giuseppe Verrucchi arcivescovo emerito di Ravenna e CerviaPer la venerazione delle reliquie di San Gemignano la tomba del Santo resterà aperta fino alle ore 14:30 di sabato 11 febbraio. La reliquia del braccio del santo sarà esposta dalle ore 14:30 alle 17 di martedì 31 gennaioVisitando la Cattedrale nei giorni 30 e 31 gennaio si potrà ottenere l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni: recita del credo e del Padre Nostro, preghiera secondo le intenzioni del Papa, comunione e confessione nei 15 giorni precedenti o successivi.