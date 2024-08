Omicidio Biagi, torna libero l’ex br Simone Boccaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Venerdì, a 22 anni da quella sera di marzo, Boccaccini è tornato in libertà.

Fiorentino, ora 64enne, era un idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb - poi radiato - quando fu arrestato. E' uscito dal carcere di Alessandria, dove stava scontando la sua pena, grazie a una riduzione di 10 mesi e alla buona condotta in carcere ravvisata dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. Accusato di aver partecipato alla fase preparatoria del delitto, ossia ai pedinamenti di Biagi a Bologna nei mesi e nei giorni precedenti l'agguato, Boccaccini era stato condannato, nel 2005, all'ergastolo dalla Corte di Assise di Bologna. Pena ridotta a 21 anni in Appello nel 2006 e confermata in Cassazione nel 2007.

Nel 2005, assolto dall'accusa di omicidio per la morte di Massimo D'Antona, era stato condannato a 5 anni e 8 mesi per associazione sovversiva confermata in Cassazione nel 2007. Adesso, la libertà. Che lacera ancora una ferita impossibile da rimarginare per i familiari di Marco Biagi.

'Totale indifferenza nei confronti di questo assassino - dice il figlio Lorenzo - l'unica cosa che conta per me è andare ovviamente avanti nella mia vita, con mio babbo sempre nel cuore'.

Tredicenne nella notte in cui il papà venne freddato dai colpi esplosi da Mario Galesi - che morì un anno dopo in una sparatoria - il giovane Biagi aggiunge ai microfoni della Tgr regionale, che la liberazione anticipata di Boccaccini 'mi provoca tanta rabbia e provo tanta indifferenza nei suoi confronti così come nei confronti di tutti gli altri assassini di mio padre'. La cui morte 'è un dolore che ovviamente non passa e del tutto non passerà mai'.