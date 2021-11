OMS: Vaccinare bimbi sani non ha senso e dall'Italia Vaia condivide

'In questa fase dell'epidemia ritengo sia giusto immunizzare solo i bambini fragili. Abbiamo letto l'appello del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e lo faccio mio'. Lo ha detto il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Un appello arrivato come un fulmine a ciel sereno nel dibattito sulla vaccinazione degli under 12 quello del Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 'Insensato il vaccino a bimbi e il booster a sani se chi rischia è senza'. Il riferimento è anche ai Paesi in cui esistono molte fasce della popolazione scoperte e con carenza di vaccini. Ma a riportare l'attenzione nel contesto italiano ci pensa il direttore dello Spallanzani. 'Oggi la comunicazione scientifica è incerta perché ci sono comunque dei rischi nelle vaccinazioni in generale - ha evidenziato Vaia - In Israele hanno visto che ci sono casi di miocarditi nei bambini e quindi vaccinano solo i fragili. Io credo che sia saggio in questo momento vaccinare nella fascia 5-11 anni solo loro'