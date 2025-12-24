Open day al gattile intercomunale di Modena

Sabato 27 dicembre, il Gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day dalle 13 alle 16, per offrire a tutte le persone interessate l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una casa.
Nel corso della giornata, i gestori dell’associazione Felix&co Odv e i volontari del gattile spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati. In programma anche tanti gadget a disposizione dei visitatori.
Il Gattile ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà. Negli anni ha permesso di gestire al meglio le emergenze legate a sequestri per maltrattamento o collocazioni di emergenza - emblematico il caso risalente al 2015 di un’anziana deceduta che aveva 25 gatti domestici - di dare disponibilità ad altri Comuni in difficoltà, come è accaduto nel 2012 a seguito del sisma, e di dare una risposta alle richieste di rinuncia di proprietà dei cittadini, evitando così gli abbandoni.
Il Gattile riceve su appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 059/7160407 (lunedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 12 alle 17).
