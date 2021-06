Ora la Germania dice no al vaccino agli adolescenti sani

In Germania il Koch Institute di Berlino (l’istituto responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive) ha raccomandato la vaccinazione contro il Covid (indipentemente dal tipo di vaccino) solo per i bambini con condizioni patologiche preesistenti. Per l'istituto il vaccino 'nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza malattie pregresse non è attualmente consigliato in via generale'. Gli esperti consigliano che i bambini e gli adolescenti vengano vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2 solo se soffrono di determinate malattie. A motivare la decisione il fatto che lo studio su cui Ema ha basato la propria autorizzazione all’uso di Pfizer nella fascia 12-15 anni è limitato nei numeri.La Commissione Permanente di Vaccinazione (Stiko) dell’Rki indica alcuni casi specifici in cui il vaccino sarebbe indicato. Le raccomandazioni si riferiscono solo a Pfizer, dal momento che i vaccini a vettore virale già oggi non sono somministrabili ai ragazzi. Pfizer ai minorenni andrebbe dunque inoculato solo in alcuni casi come obesità, disturbi del sistema immunitario, sindrome di Down, insufficienza cardiaca.