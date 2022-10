Fmi: Italia e Germania in recessione. Migliorano stime per economia Russia

Continuano a migliorare le stime del Fondo monetario internazionale sull’economia Russa: nel 2022, la contrazione sarà del 3,4%, seguita da un ulteriore calo del 2,3% nel 2023. All’inizio dell’invasione si ipotizzavano crolli del Pil prossimi ai dieci punti percentuali. Gravissima la situazione dell’Ucraina, che quest’anno vedrà il Pil sprofondare del 35%.Complessivamente il Fmi rivede al ribasso le previsioni sull'economia globale: le peggiori Italia e Germania, per cui ora pronostica recessioni sul 2023. In particolare il Fondo ha tagliato di 0,9 punti la stima sul Pil italiano del 2023 al -0,2%. E crescita negativa è attesa anche in Germania (-0,3%) con un taglio di 1,1 punti rispetto alle stime dello scorso luglio. Sono gli unici casi di recessione prevista assieme alla Svezia (Pil 2023 -0,1%).Per quest'anno il Fmi ha invece ritoccato al rialzo le sue attese, di 0,2 punti sull'Italia per cui indica una espansione del 3,2% e di 0,3 punti sulla Germania, prevedendo un +1,5%. 'Ci attendiamo che l'Italia entri in recessione tecnica nei trimestri a venire, prevalentemente a causa del forte contraccolpo dei rincari dell'energia e dell'alta inflazione sui redditi,'mentre i rischi sulle prospettive economiche sono al ribasso' - lo ha affermato Petya Koeva Brooks, vice capo economista del Fondo monetario internazionale durante la conferenza stampa di presentazione del World Economic Outlook