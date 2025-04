Ordine dei giornalisti, ecco i nuovi vertici regionali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono Lorenzo Marco Sani (con 323 voti) e il riminese Carlo Andrea Barnabè (295 voti, nella foto) i due giornalisti professionisti rappresentanti l'Emilia Romagna nel neo eletto Consiglio nazionale dell'Ordine giornalisti. Con loro anche il pubblicista Emilio Bonavita (172 voti – eletto al 2° turno). E' quello che è emerso dalle elezioni appena tenutesi per il rinnovo dei vertici dell'Ordine.

Nel consiglio regionale (composto da 6 professionisti e 3 pubblicisti) sono stati eletti per i professionisti Silvestro Ramunno (252 – eletto al 2° turno), Rosalba Carbutti (259), Serena Bersani (232), Francesca Romanelli (204), Elide Giordani (202) e Michelangelo Bucci (197). Per i pubblicisti la modenese Benedetta Bellocchio (189 – eletta al 2° turno), Alberto Lazzarini (168 – eletto al 2° turno) e Franco Cavalli (164 – eletto al 2° turno). Il Collegio revisori è formato da Fulvio De Nigris (216 – eletto al 2° turno), Lorenzo Bianchi (200 – eletto al 2° turno) e Fabio Cocconcelli (165 – eletto al 2° turno)

Al ballottaggio del 2, 3 e 6 aprile 2025 hanno ottenuto voti anche i professionisti Luca Molinari (186), Luca Ponzi (185), Antonio Boschi (140), Stella Bonfrisco (64) e Marco Amendola (35) per il Consiglio dell’OdG Emilia-Romagna. Luca Ponzi (260) e Antonio Boschi (226) per il Consiglio nazionale.