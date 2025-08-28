Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

La scelta del giornalista dopo un periodo trascorso nei reparti. Oltre 250 copie del libro di ricette vendute grazie all'aiuto di 'Per Vincere Domani'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Un libro di ricette ‘intime’, nate dal calore della vita familiare e da antiche tradizioni. Un ‘melting pot’ vegetariano con due ortaggi come protagonisti: 'Melanzane Peperoni e una Pasta Asciutta' è l’ultima fatica letteraria del giornalista Alfonso Scibona, pubblicato dalla casa editrice Breezy Production. Dalla vendita del volume, come anticipato durante la presentazione ufficiale dello scorso maggio allo Sporting Club, l'utile è stato interamente utilizzato per l’acquisto di un importante strumento diagnostico dedicato alla Cardiologia dell’Ospedale di Sassuolo.

Una scelta particolare, che arriva dopo un periodo particolarmente difficile vissuto dal noto giornalista all'inizio dell’anno, quando ha avuto modo di conoscere da vicino il reparto, i suoi medici e gli infermieri. Un modo tutto suo per ‘ringraziarli’, dunque.

Proprio questa mattina Scibona ha consegnato in ospedale il nuovo monitor multi-parametrico acquistato grazie alla sua donazione, frutto della vendita (al momento) di oltre 250 copie del libro di ricette, direttamente nelle mani della Dr.ssa Ermentina Bagni, Direttore dell’Unità Operativa, e alla presenza Direttore Generale Stefano Reggiani: “Un ringraziamento sincero ad Alfonso, che è sempre attento alla nostra realtà ospedaliera e si è dimostrato capace di gesti di grande valore, come questo. Siamo felici di poter contare su un ‘sostenitore’ così' ha affermato il direttore.
'Il suo libro, tra l’altro, è un piccolo gioiello di cucina. Nutre lo spirito con la bellezza delle parole, attraverso ricette semplici, genuine e salutari, come ricorda il nutrizionista Maurizio Agradi nella sua prefazione. È stata una splendida occasione per unire cultura, comunità e solidarietà, anche grazie all’impegno dei volontari dell’associazione ‘Per Vincere Domani’ che hanno curato la distribuzione del volume e la raccolta fondi”.
Il libro è ancora reperibile nella sede del centro polifunzionale di “Per Vincere Domani” in via Mazzini 164, a direzionale Somada di Sassuolo.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche