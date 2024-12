Pronto Soccorso, in emergenza personale, salvati dagli specializzandi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ed è così che le strutture di emergenza urgenza sopravvivono di fatto ormai solo grazie a schiere di medici che devono ancora concludere il percorso di formazione specialistica.

Nei Pronto Soccorso così come nei Cau dove la quantità di medici precari e specializzandi assunti con contratti con scarse prospettive temporali se non di qualche mese, sono ormai preponderanti. Medici ai quali la stessa dirigenza non è in grado di fornire garanzie. Medici che, spesso capita di leggere dalla determina che confermano i recessi dai contratti, lasciano il posto ancora prima di concludere il seppur beve periodo di lavoro.



Un medico specializzando nelle mansioni di Pronto Soccorso riceve una indennità oraria di circa 40 euro. Su questa base l'Azienda Ospedaliera ha impegnato, per il 2025, 120mila euro per acquisire prestazioni di supporto al personale medico attraverso specializzandi.



Ma è evidente come l’aumento dei medici specializzandi nei pronto soccorso non sia solo una questione di risorse economiche o di politica sanitaria, ma di un equilibrio tra formazione e sicurezza del paziente. Se da un lato l’esperienza sul campo è essenziale per formare i futuri specialisti, dall’altro è fondamentale che la qualità dell'assistenza non venga compromessa dalla carenza di personale esperto. Un sistema sanitario che si affida troppo agli specializzandi rischia di trovarsi di fronte a una situazione non allo standard top per i pazienti, soprattutto nelle strutture che sono costrette a utilizzare medici in formazione anche per le situazioni più delicate.

Gi.Ga