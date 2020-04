Pannoloni, il servizio di consegna domiciliare a Modena

Serenity sta offrendo supporto alle AUSL per la fornitura di pannoloni ai cittadini che non possono uscire di casa. Nonostante Covid-19 il servizio di consegna domiciliare è infatti garantito da Serenity con regolarità. 'Dopo le necessarie limitazioni al pubblico nei distretti sanitari della Ausl di Modena causa Coronavirus, per evitare il sovraffollamento delle sale di attesa, Serenity continua a garantire il servizio infermieristico agli utenti per attivazioni della consegna degli ausili assorbenti a domicilio, richiesta di informazioni, modifiche della fornitura e assistenza in generale' - si legge in una nota.

A causa di tali limitazioni il servizio viene ora erogato in remoto ai seguenti contatti:

Sede di Modena

Tel. 059.438200

Mail: pannolonimodena@gmail.com

Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Sede di Castelfranco Emilia

Tel. 059.929351

Mail:

Martedì dalle 14.00 alle 17.00



Sede di Mirandola

Tel. 0535.602169

Mail:

Martedì – Mercoledì dalle 8.30 alle 11.30



Sede di Carpi

Tel. 059.659972

Mail:

Lunedì – Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00



Sede di Vignola

Tel. 059.777043

Mail:

Martedì dalle 9.00 alle 12.00 - Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00



Sede di Pavullo

Tel. 0536.29280

Giovedì dalle 14.30 alle 17.30



Sede di Sassuolo

