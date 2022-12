Papa Francesco chiede di pregare per Benedetto XVI: 'E’ molto malato'

'E’ molto malato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine'

'Vorrei chiedere a tutti voi preghiere per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E’ molto malato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine'. Lo ha detto Papa Francesco nell’udienza generale di oggi nell’Aula Paolo VI.



'Il Bambino di Betlemme doni la sua luce e il suo conforto e conceda alla martoriata Ucraina, oppressa dalla brutalità della guerra, il sospirato dono della pace', ha poi aggiunto il Pontefice, che ha chiesto di 'non scivolare nella caricatura mondana del Natale, ridotta a una festa consumistica e sdolcinata. Ci vuole fare festa, ma il Natale è un’altra cosa. E’ gioia e festa, ma nella semplicità e nell’austerità'.





