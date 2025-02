Parcheggio ex amcm, parcometri coperti e multe a raffica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo il pasticcio legato alle sanzioni per la sosta prolungata nel parcheggio ad uso pubblico dell'Aldi a Modena, un altro parcheggio di nuova costruzione (e già al centro di polemiche nei mesi scorsi un anno fa dopo l'apertura per la concessione a Coop e al futuro supermercato di un'area e di posti dedicati), è al centro di una vicenda tutta da chiarire. Stiamo parlando del parcheggio interrato dell'ex Amcm, al servizio delle attività e delle residenze del cosiddetto Parco della Creatività. Area protetta ad uso pubblico, quasi sempre vuota in attesa della apertura del supermercato Coop e delle palazzine di nuova costruzione. Un parcheggio utile ai residenti soprattutto nelle ore notturne, dove la sosta è gratuita.

In particolare a dicembre 2023 il Comune aveva stabilito che in attesa dell'entrata in regime delle nuove attività della zona, il completamento del comparto, e per un periodo transitorio di 18 mesi, anche la sosta nel parcheggio del Parco della Creatività, così come già previsto per i parcheggi a raso del comparto ex AMCM, sarebbe stata uniformata alla zona tariffaria. Ciò anche per rispondere alle richieste dei residenti della zona di potere utilizzare la nuova area protetta a condizioni agevolate.

La sorpresa per i residenti della zona, e non solo, è arrivata ieri quando hanno trovato i parcometri inutilizzabili, incappucciati da teloni chiusi con nastro. In sostanza impossibile procedere con il ritiro del tagliandino e con il pagamento. Diversi utenti hanno così parcheggiato l'auto senza tagliando per poi trovarsi al ritorno con una multa.

Il tagliandino c'era ma era quello lasciato dagli addetti al controllo della sosta di Modena Parcheggi per il Comune di Modena: 42 euro di sanzione che si riducono di poco nel caso del pagamento entro 5 giorni.

Un fatto che per ora non ha spiegazione. Nessun cartello o comunicazione formale aveva informato, stando a quando affermato da un utente che ha posteggiato e si è trovato la multa, di novità in vista. Tantomeno della chiusura dei parcometri e sulle possibili conseguenze in termini di modalità della sosta. L'unica novità riguardante il parcheggio interrato dell'area ex Amcm è quella introdotta e in dal Comune e in vigore dal 1 febbraio rispetto alla possibilità di acquistare al costo annuale di 79 euro il pass che oltre alla sosta esclusivamente nelle vie del centro storico, consente la sosta su tutte le zone di sosta a pagamento su strada (Viali, Margini interni e Margini esterni, esclusi piazza Sant’Agostino e piazza Dante) e, in via sperimentale, anche al parcheggio del Parco della Creatività (comparto ex Amcm), sia negli stalli su strada che nella struttura interrata.

Ma sulle multe senza parcometro nessuna spiegazione. Per ora.