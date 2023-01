Tempi troppo stretti, partorisce a casa

E' successo questa mattina a Modena. La mamma e la piccola Benedetta stanno bene. Ad assisterla una infermiera di Pavullo che dopo la chiusura del punto nascita ha gestito diversi parti in casa e in ambulanza

Aveva fretta di nascere, Benedetta, la piccola venuta alla luce non in una in una sala-parto dell'ospedale ma a casa, in un appartamento in zona Villaggio Giardino dove una mamma ormai al termine della gravidanza lamentava perdite che facevano presagire l'imminente evento. Capita che il tempo sarebbe stato scarso anche per arrivare al Policlinico, nonostante la breve distanza, la donna ha chiamato il 118. In pochi minuti medico e infermiere erano sul posto. Valutazione immediata. Fare arrivare l'automedica dove la piccola Benedetta è venuta alla luce.

Mamma e bimba stanno bene e tutto si è svolto nel migliore dei modi, grazie alla professionalità del personale coinvolto, che poi ha accompagnato madre e neonata al Policlinico, dove potranno seguire il normale decorso post parto. Caso ha voluto che il medico di turno fosse la dottoressa Sara Pattarozzi, originaria di Pavullo, la quale ha già seguito in Appennino diversi parti a domicilio e in ambulanza, diventati ricorrenti dopo la chiusura del Punto Nascita del Frignano.





