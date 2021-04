Pasta Dallari a fianco del Policlinico di Sant’Orsola

Pasta Dallari, azienda di Mirandola, e Piccoli Grandi Cuori ancora una volta insieme a sostegno di tutti i bambini cardiopatici congeniti e del personale medico ospedaliero che sta lottando contro il Covid.La Onlus bolognese che da 24 anni si occupa di neonati, bambini, adolescenti e adulti con cardiopatie congenite, grazie al contributo dell’azienda mirandolese oggi ha consegnato 200 piccoli doni per augurare Buon Pasqua a medici e infermieri del Padiglione 25 Covid e del Padiglione 23 Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età evolutiva (CCHPED) del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.Due Padiglioni legati “a doppio filo”: al 25, ora Covid, dalla fine degli anni ’90 fino al 2015, si curavano i piccoli pazienti dell’attuale CCHPED, dove i primi volontari dei Piccoli Grandi Cuori cominciavano la loro opera di aiuto alle famiglie e al reparto. Al Padiglione 25, lo scorso anno, in una settimana è stato riadattato sia il vecchio reparto insieme alle terapia intensiva cardiochirurgica per accogliere i nuovi pazienti Covid. Vista l’emergenza ancora in corso, l’associazione Piccoli Grandi Cuori insieme alle sue psicologhe nell’ambito del servizio “I Care. Mi stai a cuore” - nato per dire ‘grazie’ al personale sanitario - ha riattivato lo spazio di ascolto e di supporto psicologico destinato ai medici agli infermieri sia al Padiglione 25 Covid, oltre che al Polo Cardio Toraco Vascolare.“Da inizio emergenza - sottolinea la presidente dei Piccoli Grandi Cuori, Paola Montanari - abbiamo dedicato le nostre psicologhe estendendo il loro monte ore di 'Servizio di Assistenza psicologica' - normalmente dedicato al reparto CCHPED - attivando su richiesta uno 'sportello di ascolto individuale', perché in questo momento storico, di incertezze e di fatica, c’è bisogno di raccontarsi, di diminuire lo stress e di colmare un po’ le distanze, trovando un ascolto che possa diventare un balsamo per il cuore. Noi vogliamo continuare a fornire sostegno, supporto e incoraggiamento non solo ai pazienti e alle nostre famiglie, ma anche allo straordinario personale sanitario del Policlinico”.