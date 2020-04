Pavullo: i bikers donano mascherine al Pronto Soccorso

Un ulteriore contributo materiale si è aggiunto ieri ai tanti aiuti giunti in queste settimane dalla società civile a favore dell'ospedale di Pavullo. E' quello che si è concretizzato nella consegna, da parte del gruppo 'Bisonti Bikers Team', al Pronto Soccorso dell'ospedale, di 300 mascherine. Frutto di una raccolta che ha coinvolto i componenti del gruppo e non solo. Raggiunto l'obiettivo i dispositivi sono stati consegnati dai rappresentanti del gruppo bikers Michele Vandelli e Jack Bazzani al personale medico dell'ospedale che ha ringraziato per il gesto di generosità