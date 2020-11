Per il 4 novembre, alzabandiera e onore ai Caduti

Questa mattina, mercoledì 4 novembre alle 9, al monumento ai Caduti in viale delle Rimembranze, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione di una corona di alloro in occasione della Festa dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate e del combattente. A seguire, è stata deposta una corona ai caduti nella sede della Prefettura e un’altra al Sacrario della Ghirlandina. Qui la cerimonia si è aprta con la lettura dei messaggi del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica.

Hanno partecipato il Prefetto, i comandanti dell'Accademia Militare di Modena, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, e il questore di Modena. Insieme alle autorità civili: il sindaco di Modena, il Presidente della provincia, il presidente del Consiglio Comunale Fabio Poggi oltre alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Nel manifesto promosso per il 4 novembre dalle istituzioni modenesi, insieme alle associazioni combattentistiche d’arma e partigiane, si ricorda “l’eroismo dei nostri soldati, per tanta parte operai e contadini, che combatterono e caddero fino al raggiungimento della Vittoria; e il 72° anniversario della Costituzione, rivivendo “l’orgoglio del popolo italiano e dei militari che, con la lotta al nazifascismo, hanno restituito libertà e dignità al Paese”. Viene inoltre ribadita l’importanza della trasmissione della memoria storica alle giovani generazioni “quale monito e testimonianza perché non si ripetano più gli orrori del passato” e si manifesta riconoscenza “alle Forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, e a tutti i nostri militare impegnati nell’adempimento del proprio dovere in Italia e all’estero”.



