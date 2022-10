Per la legge 14 milioni di italiani considerati no-vax

Al 19 ottobre (aggiornamento ore 6.27) sono 6,8 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 5,93 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,3% della platea. Sono 7,49 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster, di cui 5,18 milioni possono riceverla subito, pari al 10,8% della platea e 2,31 milioni non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni, pari al 4,8% della platea.In base ai dati Gimbe, dunque, sono quasi 14 milioni gli italiani che rientrano nella categoria 'no vax'.Sono state somministrate 3.830.568 quarte dosi, con una media mobile di 34.264 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 28.469 della scorsa settimana (+20,4%). In base alla platea ufficiale (19.119.772, di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.'Il tasso di copertura potrebbe risultare sovrastimato - sottolinea il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti - perché la rendicontazione ufficiale include tutte le persone che ricevono la quarta dose: sia quelle incluse nella platea, sia quelle che la effettuano 'su richiesta'. Vista l'aumentata circolazione del Sars-CoV-2, il ministero della Salute, al fine di consolidare ulteriormente la protezione vaccinale vs le forme gravi di Covid-19, il 17 ottobre 2022 ha pubblicato una nuova circolare che aggiorna le indicazioni sui richiami con i vaccini bivalenti. In dettaglio, allarga la platea raccomandando un'ulteriore dose di richiamo (5a dose) per le persone di età maggiore o uguale a 80 anni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e le persone di età maggiore o uguale a 60 anni con fragilità per patologie concomitanti/preesistenti, dopo almeno 120 giorni dalla dose precedente o dall'ultima infezione. La circolare aggiunge che 'su richiesta dell'interessato' tutti gli over 60 potranno effettuare un'ulteriore dose di vaccino bivalente'.'La circolare - conclude il direttore scientifico Nino Cartabellotta - ribadisce altresì la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale e quello anti-Sars-CoV-2 nella stessa seduta vaccinale'.