Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della bassa
Ubaldo Chiarotti, referente del Comitato Salviamo l'ospedale della Bassa ricordava due anni fa il progetto lanciato nel 1994 dagli allora assessori alla sanità provinciale e regionale, Muzzarelli e Barbolini. Evidenziando la penalizzazione costante dell'ospedale di Mirandola. Una cornice che assume significato nel dibattito attuale sullo sviluppo integrato dei due ospedali di Carpi e Mirandola
Ubaldo Chiarotti, referente del Comitato Salviamo l'ospedale della Bassa ricordava due anni fa il progetto lanciato nel 1994 dagli allora assessori alla sanità provinciale e regionale, Muzzarelli e Barbolini. Evidenziando la penalizzazione costante dell'ospedale di Mirandola. Una cornice che assume significato nel dibattito attuale sullo sviluppo integrato dei due ospedali di Carpi e Mirandola
Ubaldo Chiarotti, referente del Comitato Salviamo l'ospedale della Bassa, ricorda anche l'impegno di progetto messo nero su bianco da Giuliano Barbolini e Giancarlo Muzzarelli (allora assessore regionale e vicepresidente e assessore provinciale), per la realizzazione, a Mirandola, di un unico grande ospedale della bassa modenese, capace di garantire i servizi ad un bacino di circa 85.000 persone residenti nei comuni dell'area nord. Una sorta di policlinico della bassa con reparti distribuiti su sette piani. 'Non si andò oltre al quarto piano e la storia degli anni successivi è una sorta di sottrazione di servizi e posti letto', spiega Chiarotti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Alla Crocetta inaugura il Polistudio Arcaro
Il sindaco: 'Ogni parola insufficiente davanti alla morte di una giovane donna al nono mese di gravidanza'
Il premio Bandiera Verde Cia aggiudicato alla comunità della Guedrara di Sestola
Reumatologia, a Carlo Salvarani il Premio nazionale Marcolongo alla ricerca medica