Perso, in pericolo, salvato da una carezza

Dopo avere posto l'auto in posizione tale da segnalare il possibile pericolo, gli agenti della Polstrada sono riusciti a rallentare la corsa, ad avvicinare e a tranquilizzare un cane pastore del caucaso che vagava pericolosamente, evidentemente disorientato, sulla Strada Statale 12, nel comune di Maranello. Era scappato dal giardino di casa. Fortunatamente l'unità della Polstrada transitava in quel momento e ha consentito di garantire la sicurezza del cane e dei veicoli in transito. Una operazione non immediata vista la reticenza del cane, impaurito e disorientato, a farsi avvicinare. Ma dopo alcuni minuti il cane pare avere compreso le intenzioni degli agenti, fermandosi, facendosi avvicinare e, dopo poco, accarezzare. Nel frattempo il suo 'padrone', accortosi della fuga in strada, aveva iniziato le ricerche, giungendo poco dopo sul posto.