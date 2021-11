'Più contraddizioni sul green pass, e più restrizioni, aspettiamoci di tutto'

'Più aumentano le contraddizioni degli scienziati, più continua la resistenza di chi si oppone al green pass e più aumentano le restrizioni. L'ipotesi di abolire il tampone per ottenere il green pass, in assenza di obbligo vaccinale, potrebbe essere a breve l'ultimo atto incostituzionale da parte del governo.Nei prossimi dieci giorni l'azione dell'esecutivo sarà durissima nei confronti di chi in maniera democratica, pacifica e civile continua a dimostrare, come oggi, il proprio dissenso'L'Avvocato Edoardo Polacco, in piazza a Modena, avverte chi si oppone allo strumento del green pass con particolare riferimento al mondo del lavoro. 'Da un lato non c'è l'obbligo e dall'altro i lavoratori sono obbligati a presentare un green pass per godere di un diritto al lavoro sancito dal primo articolo della costituzione. Oggi l'alternativa possibile al vaccino è il tampone che, dimostrato che ci si contagia anche da vaccinati, sarebbe semmai da estendere a tutti anziché toglierlo, ma ormai siamo alla follia'Un diritto al lavoro che Polacco insieme ad una rete di mille avvocati in Italia, sta difendendo in tutti i tribunali dove sono stati presentati ricorsi.All'orizzonte poi la prospettiva che il governo continui a mantenere in atto lo stato di emergenza. Se la proroga sulla base delle condizioni che due anni l'avevano fatto scattare, non è tecnicamente possibile, è possibile la proclamazione di una nuova emergenza sulla base delle condizioni profondamente cambiate in cui ci troviamo. 'Il problema è che questa norme stanno dimostrando la loro infondatezza logico scientifica. Quello del governo è un procedere cieco e di carattere politico che si scaglierà in maniera sempre più violenta contro quei dieci milioni di italiani che pacificamente e democraticamente sta esprimendo il proprio dissenso. I prossimi dieci giorni vedremo in quali forma, ma sono certo che sarà così, a partire dal settore del pubblico impiego'Gi.Ga.