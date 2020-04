Piacenza, libri gratis in strada per condividere cultura anti-mafia

A Piacenza, epicentro emiliano-romagnolo del coronavirus,impegnata nella cultura della legalità e della lotta alle mafie sta promuovendo una iniziativa spontanea rivolta alle famiglie costrette in casa e spesso toccate dalla malattia. Davanti a uno dei tanti locali chiusi del centro, in via Beverora,, portavoce dell'associazione, ogni mattina lascia alcuni libri sul tema legato alla criminalità organizzata con un cartello: 'Libri gratis, prendeteli pure e buona lettura'.Un modo per non spegnere i riflettori sulla piaga delle mafie nel nostro territorio, una presenza radicata e che - come sottolineato dal procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho al capo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina - sta cercando di approfittare del momento di crisi sanitaria ed economica per allargare ulteriormente la propria sfera di influenza. 'L'altro giorno qualcuno si è divertito a portare via tutti i libri in un solo momento compresa la cassetta - spiega la Noviello che insieme acon l'associazione 100 per 100 in Movimento ha promosso di recente diverse iniziative anche nel modenese -. Ma non importa, abbiamo già provveduto a portarne altri. Ne lasceremo pochi al giorno in modo che tutti, passando per l'uscita necessaria per fare la spesa possano prenderne uno'.