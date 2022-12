'Piano Urbanistico, la Sacca diventi residenziale'

'A proposito di PUG, il nostro Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca ha presentato in data 15 aprile 2022, una osservazione che confidiamo venga completamente accolta dall’amministrazione Comunale.Nell’osservazione abbiamo chiesto di cambiare il tessuto del nostro quartiere, che risulta a tutti gli effetti residenziale, passando dal tessuto CQ7 attuale, “zona con tessuti misti produttivi-polifunzionali”, a zona CQ2, ovvero zona con “tessuti residenziali costituiti prevalentemente da case bifamiliari di 2 o 3 piani e da palazzine di 3-4 piani realizzate prevalentemente al centro del lotto”.Il nostro quartiere risulta infatti a tutti gli effetti residenziale e rientra esattamente nella definizione data nel PUG di zona CQ2. Infatti, la palazzina più alta del ns. comparto è di 3 piani più piano terra e le tipologie edilizie e di insediamento oggi presenti, sono le medesime della porzione situata più ad Ovest del quartiere Sacca, identificata sempre come CQ2 (a tal proposito si veda ad esempio il comparto S.Anna e le residenze adiacenti alla polisportiva Sacca).Si chiede pertanto l’accoglimento completo dell’osservazione e di venire incontro alle richieste di buon senso della cittadinanza, coerentemente con gli altri comparti limitrofi alla zona in questione.Infine, relativamente al polo logistico Conad, abbiamo contattato l’assessora Vandelli che ci confermadell’arrivo delle integrazioni di Conad, richieste dalla Conferenza dei Servizi. Ci teniamo nuovamente aribadire la necessità di venire pienamente incontro alle richieste della cittadinanza che si vedrà costretta dall’amministrazione a vivere in un contesto di stretta prossimità con un polo logistico da 500 transiti di mezzi pesanti quotidiani, funzionante tutto il giorno tutti i giorni.Il Comitato ribadisce l’essenziale importanza di dividere nettamente il comparto produttivo e residenziale: diverse abitazioni (Via Spagna) non avranno più la schermatura dalla tangenziale a causa dell’abbattimento di un magazzino oggi esistente.

Si chiedono confacenti barriere acustiche, rispetto a quelle previste e terrapieni, aree verdi, anche per tutelare i cittadini dall'inquinamento acustico della tangenziale, del nuovo parcheggio e da ciò che verrà in area Parmareggio e che oggi non è dato sapersi.



Ci sarà inoltre la costruzione di un magazzino in area ex Civ&Civ, in variante urbanistica, di 15 metri di altezza e lungo 144 metri. Nuove alberature, pareti e tetti verdi risultano pertanto necessari per contrastare isole di calore e favorire una migliore mitigazione percettiva.



Infine, ritorniamo al parcheggio pubblico, poco utilizzato, in zona orti comunali per anziani di Via Europa; accanto a tale parcheggio da 117 posti auto, verranno creati altri 75 posti auto pubblici.

Chiediamo all’amministrazione che tali parcheggi vengano eliminati, in favore di minore cementificazione e di un’area verde per la cittadinanza. Tale proposta porterebbe vantaggio a tutte le parti in causa: a Conad, che avrebbe maggior spazio di manovra per i camion; ai cittadini, che avrebbero una nuova area verde pubblica fruibile e al contempo consentirebbe un sostanziale allontanamento dei 500 tir giornalieri, di ben 20 metri dalla zona residenziale, con opere di mitigazione acustica più confacenti a quelle attualmente previste; e al Partito di maggioranza che mostrerebbe attenzione e ascolto dei cittadini e di avere a cuore la salvaguardia dell’ambiente, in linea con la propria campagna elettorale'



Comitato Villaggio Europa