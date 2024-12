'Piena Naviglio, senza manutenzione siamo alle solite'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A piu di un mese e mezzo dagli eventi, siamo di nuovo da capo, infatti si sono ripresentati gli stessi cronici problemi imputabili al non intervento (omessa manutenzione adeguativa) da parte degli enti tecnici competenti, o chi per loro.

Un esempio eclatante è la chiavica sul naviglio stesso (prime 2 foto) che con l'innalzamento dei livelli dovuti alle forti pioggie, è tornata ad avere problemi di perdite verso la campagna; o ad esempio la mancata sistemazione e rafforzamento della zona che ha interessato il fontanazzo/sifonamento sull'argine esterno del cavo minutara in zona Villavara Nord.



Naturalmente tutto questo avviene mentre aspettiamo sempre il terzo e ultimo stralcio di lavori presso la cassa di espansione dei prati di San Clemente (già finanziati), proprio per mettere in sicurezza le aree rurali a nord di Albareto.Diteci voi se questa è manutenzione, efficiente e tempestiva per gestire il rischio, in ottica riduzione della probabilità o degli impatti (danni su patrimonio e popolazione), in caso di eventi rilevanti come quelli del 19/20 Ottobre scorso.

Tutto ciò non è accettabile, come non lo è trovarsi a fare i controlli di vigilanza idraulica sugli argini (pensiamo alla protezione civile locale, durante la piena straordinaria di fine giugno '24), con la vegetazione sia alla base dell'argine, che sulle scarpate , non adeguatamente tagliata (erano presenti della vere e proprie foreste, sia su Secchia che Panaro), con l'alto rischio di non vedere e rilevare la formazione di fontanazzi , filtrazioni o fuori uscite di acqua verso il piano di campagna, come quella di Navicello per fortuna prontamente ripresa e gestita.

Ci chiediamo anche che tipo di sollecitazioni stiano esercitando i Comuni interessati tramite i rispettivi sindaci (Bomporto, Bastiglia e Modena) per far si che gli interventi puntuali di sistemazione e messa in sicurezza (e questo varrebbe anche per la ripresa delle tane segnalate), avvengano tempestivamente in tempo di pace, invece che - come al solito - durante le emergenze o allerte rosse'