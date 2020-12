Piene fiumi: Secchia, superata soglia critica arancione

Come previsto l'innalzamento delle temperature per vento di scirocco che ha iniziato a sciogliere la neve caduta nei giorni scorsi e l'avvio delle precipitazioni piovose ha generato il rapido innalzamento, già dalle 8 di ieri sera, dei corsi d'acqua in regione ed in particolare del fiume Secchia, in provincia di Modena, dove la criticità è da sempre più alta. Ed è così che il livello del fiume, nel tratto interessato dai recenti lavori all'altezza di Ponte Alto si è alzato in modo più veloce rispetto ad altri punti, portando il livello in serata già a livello giallo e questa mattina, alle ore 8, al superamento della soglia di allerta arancione.